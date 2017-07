Minister Ferdinand Welzijn van (HI&T) had eerder aangegeven dat er een evaluatie zou komen. Ook zou de winstmarge van de oliemaatschappijen ter discussie worden gesteld. Het ministerie zegt bezig te zijn met de methodiek die nu wordt gehanteerd.De pompprijzen worden per aanvoer per oliemaatschappij vastgesteld nadat er een verzoek is ingediend voor goedkeuring van de nieuwe calculatie met de voorgestelde pompprijs. HI&T is in overleg met de oliemaatschappijen over de nieuwe methode, die gehanteerd zal worden om te komen tot separate prijsvorming voor brandstof. Dit systeem moet erin resulteren dat de prijzen bij de pomp niet al te vaak zullen worden aangepast.Assembleelid Raymond Sapoen stelde bij de behandeling van de begroting aan dat met de meeste spoed een commissie ingesteld moet worden. Deze commissie moet een onafhankelijk onderzoek verrichten naar de vraag: hoe verhoudt de ontwikkeling van de olieprijs zich tot de ontwikkeling van de pompprijzen in Suriname. De commissie moet de opbouw van de brandstofprijs evalueren en de knelpunten die storend zijn identificeren. Het doel hiervan is om de brandstofprijs economisch en maatschappelijk acceptabel te houden en schokkende aanpassingen in de prijs tot een minimum beperken, beklemtoonde Sapoen.