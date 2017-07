Alle KFC-zaken zijn voor vandaag gesloten. Een personeelslid van het bedrijf is omgebracht. (Foto: Raoul Lith)





"Zij was een moederfiguur voor ons. Echt een voorbeeld," zeggen verschillende medewerkers in gesprek met Starnieuws. Willems was vanaf het begin van de eerste zaak aan de Waterkant, werkzaam bij het bedrijf. Zij heeft ruim twintig jaar haar krachten gegeven aan KFC. "Haar leven is zo abrupt en wreed beëindigd."Een personeelslid zag vanmorgen dat de deur van de keuken openstond. Dat was vreemd, want de deur is doorgaans dicht. Op de vloer lag het slachtoffer badend in het bloed. Iemand heeft haar met een verstelbare sleutel die op een speciale plek werd bewaard, op het hoofd geslagen. Het is nog niet duidelijk wie de dader is.Personeelsleden voelen zich getraumatiseerd door het gebeurde. Zij zoeken steun bij elkaar. Willems stond voor iedereen klaar. Zij was als eerste aan het werk en ving iedereen op. Zij was een centrale persoon in het bedrijf. "Wij weten niet hoe wij dit zware verlies moeten verwerken," verzucht een medewerker. Afgewacht wordt hoe zaken verder aangepakt zullen worden. Ook de veiligheid moet opgevoerd worden, vinden verschillende medewerkers.