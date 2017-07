Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en de bij hun aangesloten religieuze organisaties zijn bereid om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de vrede, rust en harmonie in de Surinaamse samenleving te bewaren en te bevorderen. De gezamenlijke verklaring van de organisaties volgt naar aanleiding van de gevolgen van de 8 decembermoorden en het daaropvolgend rechtsproces.De organisaties doen dringend de aanbeveling dat allen, in het bijzonder de verantwoordelijke gezagsdragers erkennen en bevestigen dat het al gestarte rechtsproces ongehinderd moet worden voortgezet en afgerond. Ze zien graag dat er wordt afgezien van het toepassen van wel of niet constitutioneel of moreel geoorloofde wetsmiddelen om het rechtsproces te verstoren, vertragen en/of prematuur te doen beëindigen.Het CCK en de IRIS willen dat “alle partijen, die zowel direct als indirect betrokkenzijn bij het rechtsproces, zich bereid verklaren om, met inachtneming van wet enrecht, onder erkenning en aanvaarding van het definitieve gerechtelijk vonnis enin het belang van welzijn in de samenleving, mee te werken aan de afsluiting vandit pijnlijk hoofdstuk van onze geschiedenis, opdat wij als gemeenschap tot deorde van de dag kunnen terugkeren.”