De oproerpolitie rukt aan nadat er dodelijke gevechten zijn uitgebroken in de maximale beveiligde vleugel van de gevangenis in Acapulco, Mexico. (Foto: Reuters)





De slachtoffers werden gestoken en geslagen, waarbij sommigen werden onthoofd. De gouverneur heeft een onderzoek gelast. Acapulco is de grootste stad in de provincie Guerrero, één van de meest gewelddadige gebieden van Mexico en een groot centrum van drugsproductie.De lichamen waren verspreid in de hele vleugel, inclusief in de keuken en in een ruimte voor een huwelijksbezoek, vertelt Roberto Álvarez, een veiligheidswoordvoerder. Er zijn geen tekenen dat er wapens zijn gebruikt, voegt hij eraan toe. Het onderzoek zou ook gericht zijn op het gevangenispersoneel."Het incident is veroorzaakt door een permanente vete tussen rivaliserende groepen binnen de gevangenis," zegt hij. De federale politie en het leger hebben een beveiligingscordon opgezet buiten de Las Cruces-gevangenis, die met meer dan 2.000 gevangenen naar verluidt overvol is.Acapulco was ooit één van de meest populaire toeristische plekken van Mexico, maar heeft een toename van geweld gezien met criminele bendes die vechten voor de controle over illegale activiteiten. Het is uitgegroeid tot één van de dodelijkste steden van het land.De opstand in de Las Cruces-gevangenis is de laatste in een reeks van gewelddadige incidenten in Mexico dit jaar. Mei was de dodelijkste maand in het land sinds 1997, toen officiële statistieken begonnen. In mei zijn 2.186 moorden geregistreerd. Van december 2006 tot en met mei van dit jaar waren er volgens overheidsdossiers 188.567 moorden.