Starnieuws verneemt dat hij van dichtbij is neergeschoten. Er is een inschot aan zijn linkeroor. Het ontzielde lichaam is in beslag genomen voor het plegen van obductie.De politie vermoedt dat het hier om roofmoord/moord gaat. Het drama voltrok zich aan de Vier Kinderenweg/hoek Bundelingweg. Het onderzoek is nog in volle gang.