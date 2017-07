Bij het laatste optreden in DNA heeft mw. Mathoera, nadat ze voor de zoveelste keer door de voorzitter van DNA moest worden gecorrigeerd, het volgende gezegd: “Voorzitter, ik had erop gerekend dat u mij zou onderbreken. Ik had het al opgeschreven.” (Althans woorden van gelijke strekking). Mevrouw Simons stelde terecht: “Als u het al had opgeschreven, wilt zeggen dat u zich heeft voorbereid om dingen te zeggen, die de hamer niet zouden kunnen passeren,” (althans woorden van gelijke strekking.)In haar antwoord op dhr. Van der San (artikel verschenen op Starnieuws onder de titel: “Reactie: De stevige kritiek van Mathoera”), stelt mw. Mathoera voorts het volgende: “Overigens ben ik van oordeel dat de persoonlijke aanvallen van de coalitie structureel van aard zijn en kennelijk het doel hebben om eerbare kritische burgers te intimideren, wat verwerpelijk is in een democratische rechtsstaat.”Een leugenachtiger statement kan er niet zijn. (Een grotere grap bestaat er niet.) Op de eerste plaats heeft mevrouw Mathoera als politica in een formeel optreden dingen gezegd en gesteld, die aanleiding hebben gegeven aan andere politici om daarop kritiek te leveren. Ze heeft niet als gewone burger gesproken en hoeft dus niet in een slachtoffer rol te kruipen. Kennelijk zou er geen reactie of een andersoortige reactie zijn gekomen als een burger had gesproken.Wij zullen het in deze fase maar niet hebben over de parmantig door mw. Mathoera gepropageerde eerbaarheid van mw. Mathoera zelf. Dat je zelf over je eerbaarheid van de daken moet schreeuwen, zegt al genoeg. Overigens zal de tijd leren of die propaganda overeind blijft. Mevrouw Mathoera moet nog leren dat wie kaatst de bal altijd moet terug verwachten, zeker in de politiek. Ze heeft duidelijk moeite met de antwoorden die zij krijgt als gevolg van haar politiek optreden. We hadden gehoopt dat ze in twee jaren voldoende gegroeid zou zijn in het politieke werk om op een volwassen manier met de debatten om te gaan.Als mw. Mathoera zich geïntimideerd voelt door de debatten in DNA, dan heeft zij voor het verkeerde beroep gekozen en raden wij haar aan te herbezinnen op haar keuze. Het siert namelijk een ex-politiecommissaris niet om te propageren dat zij zich geïntimideerd voelt door vakgenoten die geen wapens en of ander tuig gebruiken noch bepalingen van de Strafwet overtreden jegens haar.Wat is het probleem van mevrouw Mathoera nou eigenlijk? Dat in de politiek ideeën en standpunten met elkaar botsen is geen nieuws. Dat is een belangrijk doel van het forum dat Parlement heet. Mevrouw Mathoera vindt zichzelf een kritische burger (politica). Volgens haar worden er daarom veel aanvallen op haar geopend.Wij zijn van oordeel dat mevrouw Mathoera tijd moet nemen om aan introspectie te doen. Haar speeches zijn namelijk doorspekt van insinuaties, onjuistheden, beschuldigingen, misleidingen, halve waarheden, leugens en onjuiste stellingnames op basis van zelf gefabriceerde cijfers.Zoals eerder gesteld, moet de hamer vaak ingrijpen om erger te voorkomen in ‘s lands vergaderzaal.We zullen enkele voorbeelden noemen:- Ze riep een keer op om 3 sociale ministeries (Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Arbeid en Sport en Jeugdzaken) op te doeken. De politiek hoefde weinig te doen, omdat grote delen van het publiek zo verontwaardigd reageerden op haar absurde hersenspinsel, dat zij terug moest krabbelen.- Ze stelde een andere keer dat de criminaliteit in alle facetten tussen 2010 en 2016 was toegenomen. Toen zij door collega parlementariërs met de werkelijke criminaliteitscijfers werd geconfronteerd en die het tegendeel bewezen, moest zij ook weer haar eigen politieke braaksel inslikken.- Tijdens haar laatste optreden in DNA stelde ze dat de Regeringen Bouterse 1 en 2 niets hebben gedaan en alles kommer en kwel was. De heer Abdoel wees haar echter op de vele wapenfeiten van de Regeringen onder leiding van Bouterse, zonder te stellen dat er geen economische recessie manifest was. Zij reageerde door te stellen dat Abdoel niet met haar in discussie moest gaan. In dit zelfde optreden stelde zij heel overtuigend en gezaghebbend dat per jaar 50 miljoen SRD bij roofovervallen wordt buitgemaakt. Ze bracht de cijfers op een wijze die erop leek dat het de officiële statistieken waren. Na kritische vragen van leden van de coalitie en de voorzitter van DNA moest ze toegeven dat het haar eigen natte vinger schatting was. Het gaat ons nu even niet of het juiste bedrag hoger of lager ligt. We stellen slechts de natte vinger werkwijze van mw. Mathoera aan de kaak.Mw. Mathoera lijkt met zichzelf in de knel te zitten. Misschien vanwege de enorme weerstand die ze binnen haar eigen politieke partij creëert tegen zichzelf.Er zijn ook andere oppositionele leden die heel scherp uit de bocht kunnen komen doch hun kritiek is constructief van aard en helpt de belangen van het land te dienen. DNA leden Diana Pokie en Ingrid Karta-Bink zijn voorbeelden daarvan.Mevrouw Mathoera schroomt er niet voor om zelfs DNA onderuit te halen. Bij haar laatste optreden heeft ze getracht interne vastgelegde procedures onjuist uit te leggen om daarna DNA van ondoorzichtig handelen te kunnen beschuldigen. Door kordaat optreden van de voorzitter van DNA en de fractieleider van de NDP is haar zielige poging mislukt. Een televisiestation dat gelieerd is aan haar partij, de VHP, heeft daarop dat deel van de DNA vergadering zodanig gemanipuleerd dat alleen die onjuiste beschuldiging van mevrouw Mathoera te horen en te zien is. De reacties van respectievelijk mw. Simons en dhr. Misiekaba op haar onwaarheid, is logischerwijs niet uitgezonden. Dat is onderdeel van de vuile politiek en mw. Mathoera doet daar keihard aan mee.En dan terug naar de reactie van mw. Mathoera op het artikel van dhr. Van der San. Citaat: “Op 29 december 2015 heeft de wnd. korpschef, naar aanleiding van een brief van mij over stopzetting van salaris het volgende geantwoord: Daar de ontheffingsresolutie van U om ontheven te worden als ambtenaar van Politie en aangesteld in een burgerfunctie nog niet is geformaliseerd, hebt U de status van ambtenaar van Politie. Dit heeft als gevolg dat u op grond van artikel 179 Grondwet van rechtswege op non actief gesteld bent, waarbij uw salaris als ambtenaar van Politie is stopgezet.” (Einde citaat).Wat is hier precies aan de hand?Mevrouw Mathoera stelt dat ze tegen de brief niet in beroep is gegaan, alsof dat een nobele daad is. In beroep gaan zou tijdverspilling zijn, omdat artikel 179 van de Grondwet niet voor tweeërlei interpretatie vatbaar is. Een militair of politieambtenaar die een politieke functie aanvaardt moet de politie- of de militaire dienst verlaten.Waarom moest ze een brief schrijven nadat haar salaris als politieambtenaar was stopgezet? Moest het volgens haar niet stopgezet worden? Moest er aldus tegen de Grondwet (art. 179) worden gehandeld?Wilde mevrouw Mathoera ontheven worden als politieambtenaar om vervolgens te worden benoemd in een burgerfunctie, zodat zij kon blijven genieten van meerdere lonen? Wat zou er gebeuren als de ontheffingsresolutie waarbij zij ontheven zou worden als ambtenaar van Politie en aangesteld zou worden in een burgerfunctie, wel geformaliseerd was?Zou ze dan én een schadeloosstelling van DNA én een salaris als burgerfunctionaris genieten?Is dat niet de kern van het artikel van dhr. Van der San?Doen de andere dingen ertoe?We zijn van oordeel dat mevrouw Mathoera met haar vele kronkels niet erin geslaagd is om de kern van het verhaal van de heer Van der San te weerleggen.Gelet op de politieke verantwoordelijkheid die de coalitie heeft in het land, zullen we de politieke insinuaties, onjuistheden, beschuldigingen, misleidingen, halve waarheden, leugens en onjuiste stellingnames van het DNA-lid Krishna Mathoera aan de kaak blijven stellen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we constructie niet bij mevrouw Mathoera hoeven te zoeken. We dealen met die realiteit door de destructie steevast te bestrijden.