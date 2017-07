Presentatie van Iamgold Rosebel Gold Mines over het boekjaar 2016. Tweede van links Sharmila Jadnanansing van Rosebel. Naast haar minister Regilio Dodson. (Foto: René Gompers)





Rosebel heeft donderdag in de Royall Ballroom van Torarica de financiële resultaten van 2016 gepresenteerd. Rosebel heeft 311.808 ounces (rond de 10 ton) aan goud geproduceerd, ruim 10.000 ounces (322 kg) meer dan in 2015. De totale omzet bedraagt US$ 369,7 miljoen. De winst na aftrek van de productiekosten (royalty's bij gerekend) belastingen en investeringen bedraagt US$ 24,7 miljoen. De directe bijdrage aan de overheid is $46 miljoen. Daarvan is 24.6 miljoen bestemd voor royalty's, 12.6 miljoen voor belastinginkomsten en 8.8 miljoen voor loonbelasting. In 2015 was de bijdrage 7 miljoen minder.Sharmila Jadnanansing, manager Legal and Corporate Affairs bij Rosebel, geeft aan dat de werknemers zich ondanks de grotere uitdagingen, keihard hebben ingezet om de resultaten te bereiken. Het bedrijf heeft als onderdeel van zijn bezuinigingsbeleid 10 procent van de werknemers laten gaan. Er zijn nul fatale bedrijfsongevallen genoteerd. Recent zijn drie van de werknemers slachtoffer geworden bij aanvallen van illegale goudzoekers. Daarbij is ook zwaar materieel vernield. Het goudbedrijf heeft ruim US$ 300.000 schade geleden. Door de jaren heen hebben illegale gouddelvers 10 ton aan goud gemijnd uit de Roma Pit. Rosebel heeft US$ 265 miljoen uitgegeven aan de aankoop van goederen en diensten. USD 162 miljoen is besteed aan lokale aankopen. Daarin zijn verwerkt de kosten van energie, US$ 24 miljoen.Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen merkt op dat de ondernemers in de directe omgeving van de Rosebel veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die hen nu geboden is. Heel veel moet nog uit de stad en andere districten gehaald worden, zoals groenten en vlees.Het huidige jaar loopt goed en een goede afsluiting ligt in het verschiet, geeft Jadanansing aan. Stijgende goudprijzen zijn mooi meegenomen maar daar wordt niet op gerekend. Het bedrijf gaat ervoor zorgen dat de productiekosten laag blijven. Het concessiegebied van Rosebel is inmiddels uitgebreid met de ‘Saramacca property’, 5000 hectaren groot. Met de overheid wordt voor het nieuwe project aan een overeenkomst gewerkt waarbij de overheid voor 30 procent kan deelnemen. Ook dat vordert goed, geeft Dodson aan. Met de verenigen van kleine en middelgrote goudzoekers is er ook overeenstemming bereikt om rust te brengen. Afgesproken is dat alleen geregistreerde goudzoekers in het concessiegebied van Rosebel, op een locatie 8 kilometers verwijderd van Nieuw Koffiekamp, voor twee jaar goud mogen mijnen. Zij mogen niet dieper dan 40 meter graven. Geschat wordt dat er op deze plek ongeveer 2 ton goud te mijnen valt.René Gompers