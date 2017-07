Assembleelid Ingrid-Karta Bink. (Foto: Raoul Lith)





Het Assembleelid wil van de interim-minister van Justitie en Politie (Juspol) een presentatie zien van actieprogramma’s, waarbij de criminaliteit wordt ingedamd om de burgers te beschermen. “We leven nu allen in angst, want vele burgers worden dagelijks blootgesteld aan alle gruwelijkheden van de criminaliteit. Had de regering ons niet beloofd dat wij zonder dievenijzer en zonder angst zouden leven?”Karta-Bink heeft ook andere aspecten rond de veiligheid van burgers onder de aandacht gebracht van de regering. Het gaat om brandveiligheid, verkeersveiligheid en operaties van gevaarlijke installaties, die rampen kunnen veroorzaken, zoals vermeld in het Ontwikkelingsplan van 2017. Van de minister van Handel, Industrie en Toerisme wil de parlementariër weten welk beleid hij heeft over het verlenen van vergunningen voor het opzetten van pompstations in woongebieden. “We kennen nu een geval te Jagtlust in het district Commewijne, waarbij een vergunning in 2016 verstrekt is door het ministerie in een bebouwde kom. De buren zijn niet eens drie meters verwijderd van de locatie. De minister heeft op 13 juni een brief ontvangen van de directe buurtbewoners, waarin zij te kennen hebben gegeven bezwaar te hebben voor deze onderneming in de directe omgeving.”De volksvertegenwoordigster zei dat de Juspol-minister haar nog een antwoord schuldig is over de bouw van bovengrondse opslagtanks bij het pompstation te Meerzorg. Volgens Karta-Bink is dit een 'tankbom' met een strekking van 15 km. Ze deed een beroep op de minister om niet alleen te leunen op het advies van de brandweer wanneer het hem goed uitkomt. “Daarmee bedoel ik het zogenaamde ‘A-no-mi-maar-de-brandweer-heeft-goedkeuring-gegeven-policy," want ik ken ook gevallen waarbij er negatief advies van de brandweer is ontvangen, maar desondanks toch een vergunning is verstrekt. Dus ik wil weten wat het beleid van het ministerie is als het gaat om brandgevaarlijke ondernemingen in bewoonde gebieden”, sprak het DNA-lid.Er vinden constant aanrijdingen plaats op de Oost-Westverbinding en vooral het gebied Meerzorg-Tamansarie. In dit kader heeft Karta-Bink dan ook een paar verzoeken gedaan aan de regering. Het eerste is dat het aanleggen van plateaus moet worden opgenomen in het asfalteringsproject Fase 1 Trace Meerzorg- Tamansarie. “Als er vier plateaus op de Oost-Westverbinding te Meerzorg geplaatst worden, zullen de weggebruikers minder hun gaspedaal indrukken. En over weggebruikers gesproken, wil ik weten wanneer het parlement een wetswijziging kan verwachten voor het invoeren van een rijbewijs voor bromfietsers, aangezien de meeste verkeersongelukken met dodelijke afloop bromfietsers zijn”, zei ze.Ook wilde het Assembleelid dat er strengere en zwaardere boetes opgelegd moeten worden voor dronkaards achter het stuur. Bovendien zou invordering van het rijbewijs voor langer dan zes maanden moeten zijn en niet slechts twee of vier weken.