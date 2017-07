Praladsing Lachman (68) is op donderdag in het ziekenhuis te Nieuw Nickerie overleden. De politie van het ressort Corantijnpolder kreeg op dinsdag 4 juli de melding van een aanrijding aan de Awad Husseinweg tussen een bromfiets en een motorfiets.



Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de motorrijder en de bromfietser dezelfde richting opreden. Op een gegeven moment moet de motorrijder een inhaalmanoeuvre hebben gemaakt waarbij hij tegen de bromfietser aankwam.



De bromfietser kwam te vallen op het wegdek en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Nieuw Nickerie. Lachman werd opgenomen op de afdeling Intensive Care waar hij op 6 juli is komen te overlijden.

Met het overlijden van deze bromfietser is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 39, meldt de Public Relations van de politie.

