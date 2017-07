Kenneth Leendert Riedewald (25) die op last van de procureur-generaal werd opgespoord, heeft zich vandaag aangemeld bij de politie van het ressort Nieuw Nickerie.De afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) is bezig met een onderzoek tegen de politieambtenaar. Volgens verklaringen van benadeelden heeft deze verdachte een Facebookpagina waarop hij zijn diensten aanbiedt als meubelmaker en autohandelaar.Het vermoeden bestaat dat de verdachte meerdere slachtoffers heeft gemaakt.De afdeling OPZ roept hierbij benadeelden op om zich te melden op de afdeling voor het doen van aangifte.De regiocommandant West, commissaris Wiedjaikoemar Oedith, heeft de verdachte conform instructie van de procureur-generaal in verzekering gesteld. Riedewald wordt overgedragen aan de afdeling OPZ, meldt de afdeling Public Relations van de politie.