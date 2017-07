Assembleelid Stephen Tsang. (Foto: Raoul Lith)





Tsang vraagt de regering opnieuw te kijken naar het uitgeven van concessies voor toerisme. "Definieer gebieden voor recreatie doeleinden, stel daarbij voorwaarden op voor milieu en wenselijkheden en schrijf tenders uit. Wederom een Public Private Partnership (PPP) gedachte. U zult me gedurende mijn betoog veel horen praten over Public Private Partnership (PPP). Het stimuleert de private sector en dat is belangrijk in de crisis. Geef toerisme concessies uit, zowel lokaal als internationaal en je hebt te kiezen uit het beste projectvoorstel. Natuurlijk met een voorkeur voor lokale ondernemers. De overheid heeft onvoldoende middelen en uitvoeringscapaciteit. Maar vooral de gedrevenheid, de passie zit eerder bij de ondernemer dan bij een ambtenaar die een opdracht uitvoert. De overheid verdient uit een percentage bij de kaartenverkoop en middels belasting. Ook de extra werkgelegenheid gaat zorgen voor verlichting van de overheidsuitgaves.Singapore en Dubai zijn groot geworden middels PPP. Middels een PPP creëren we werkgelegenheid en we geven toerisme een boost," betoogt het NDP-fractielid.Het Assembleelid heeft de regering gevraagd om serieus te kijken naar verdiensten uit conservering van de bossen. "We moeten meedoen met de internationale onderhandelingen. De volgende klimaattop is in november. Ik kan aangeven dat er een team is dat gestaag hiernaartoe werkt. Maar ik vraag dat we vooruitlopend op alle linies rekening houden met het milieu. Je kunt je land met ecotoerisme niet verkopen als het groenste land ter wereld en je staat toe dat er zandafgravingen zijn aan de kust en je staat toe dat er walvisvangst is voor onze kust. Wat willen we eigenlijk? Ecotoerisme met walvistours of willen we walvisvangst? Willen we schildpaddentours of zandverkoop stimuleren?"Suriname moet serieus kijken naar gelden die verkregen kunnen worden uit conservation. Dat geld dat komt van houtkap, mijnbouw, dat gaat naar een enkeling, een bedrijf. Enkele ondernemers worden schatrijk en de overheid krijgt een klein deel. De gelden die binnenkomen van conservation gaan 100% rechtstreeks naar de staatskas en dat komt heel Suriname ten goede. Daarnaast is er de mogelijkheid om het ecotoerisme te ontwikkelen. "Conservering is eerlijkere en duurzamere ontwikkeling die we verkrijgen uit ons bos," beklemtoont Tsang.De politicus stelt voor om een vrijwillige conservation bijdrage bij de vertrekhal van de luchthaven te vragen. "Een potje voor conservering van het bos. Voor eventuele donatie van vertrekkende passagiers. Misschien mensen die hun restant Surinaams geld kwijt willen. We moeten inspelen op de ecotoerist die graag het bos beschermd ziet. Het geld moet gaan naar een milieufonds. Ik denk dat het toch wel aardig wat kan opleveren,"concludeert Tsang.