Assembleelid Jenny Warsodikromo (foto: Raoul Lith)





“Wij zitten thans in een economische crisis, waarvan wij weten door voorbeelden in andere landen, dat deze aangepakt zal moeten worden door exportverhoging, capaciteitsversterking en importvermindering”. De parlementariër stelt als voorbeeld van een product voor diversifiëring de bananenchips. Ze vraagt zich af waarom het nog niet kan lukken dit product te exporteren in een mooi jasje. “Voorzitter wij weten dat onze chips bijzonder geliefd is bij buitenlanders”.Warsodikromo meent dat voor Commewijne een bijzondere rol is weggelegd wanneer het neerkomt op diversificatie van de economie. "Hiermee doel ik dan niet alleen op de mogelijkheden binnen de landbouwsector, maar zeker ook in de veeteelt- en visserijsector. Ik doe een dringend beroep op de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij om de lokale visserijsector in dit district te stimuleren. Hierdoor wordt ook het maatschappelijke probleem van 'werkloosheid; aangepakt en krijgen de lokale ondernemers een stevige duw in de rug," redeneert de volksvertegenwoordiger.Het Assembleelid uit Commewijne zegt dat ze de randvoorwaarden voor kleine ondernemers mist. "Er is eerder in uw college gesproken over productie, productie stimuleren en hoe belangrijk productie is voor de verdere ontwikkeling van ons land". Ze roept de overheid op om als facilitator op te treden bij de stimulering van ondernemerschap bij hen die wel durven een onderneming te starten. "Wij moeten nu echt overgaan tot daadwerkelijke verbetering en versterking van lokaal ondernemerschap, opdat wij niet of zo min mogelijk importeren. Dit zal natuurlijk zorgen voor behoud van onze deviezen."In het verlengde van het lokale ondernemerschap vraagt Warsodikromo aan de regering meer te doen ter ontwikkeling en verbetering van de aquacultuur in Suriname. "De aquacultuur kan namelijk worden opgekrikt voor wat betreft het kweken van garnalen en lokale vissoorten zoals Kwie Kwie, Krobia en Patakka. Het is namelijk belangrijk om koel- en vriesfaciliteiten en zeker een pakhuis in place te hebben voor de lokale ondernemers aldaar," meent de parlementariër.Warsodikromo stelt voor de mogelijkheid te bekijken voor een stukje 'exportsubsidie'. "Hiermee wordt bedoeld dat de overheid geld verstrekt aan bedrijven die producten exporteren. De prijs wordt kunstmatig laag gehouden, zodat consumenten in het buitenland meer Surinaamse producten zullen kopen," zegt Warsodikromo. Volgens haar zal het leiden tot besparing van deviezen, stimulering tot het consumeren van eigen fruit. "Ik denk hierbij meteen aan onze citrus plantage aan de rechteroever van Commewijne, alwaar de arbeiders voor een bijzonder laag salaris werken." Ze roept de regering op de plannen uit te voeren zoals in het Ontwikkelingsplan is vervat.Raoul Lith