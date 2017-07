Aanhangers van de regering botsen met leden van de door de oppositie gecontroleerde Nationale Vergadering van Venezuela, in Caracas. (Foto's: Reuters)





Getuigen zeggen dat de confrontatie is ontstaan na een vergadering die was gehouden om de Onafhankelijkheidsdag van het land te herdenken. De militaire politie die het complex bewaakte, stond erbij toen de indringers met brandende stokken en pijpen door de poort heen braken, meldt het nieuwsagentschap AFP.De overheid heeft beloofd om het incident te onderzoeken. "Ik zal niet meedoen aan gewelddaden," zegt president Nicolás Maduro. Ongeveer 350 mensen, onder wie journalisten, studenten en bezoekers, werden volgens parlementsvoorzitter, Julio Borges, urenlang belegerd.Hij heeft ook gemeld dat vijf van de parlementariërs zijn gewond. Sommigen zijn weggevoerd voor medische behandeling, onder wie de ondervoorzitter Américo De Grazia, die op een brancard is weggedragen.Venezuela is in de afgelopen maanden vaker getroffen door gewelddadige protesten en verkeert in een diepe economische crisis."Dit doet niet zo veel pijn dan dat we elke dag zien hoe we ons land verder verloederd," zei de tweede ondervoorzitter Armando Armas tegen verslaggevers toen hij in een ambulance werd geholpen. Zijn hoofd was verbonden in een bloedige verband.Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het geweld veroordeeld. Hij noemde het 'een aanval op de democratische principes die worden gekoesterd door de mannen en vrouwen die vandaag 206 jaar geleden hebben gevochten voor de onafhankelijkheid van Venezuela.’ AFP-journalisten die ter plaatse waren, zeiden dat de aanvallers de verslaggevers hadden opgedragen te vertrekken. Een van de aanvallers had een wapen bij zich.Voordat de indringers het gebouw binnenstormden, kwam vicepresident Tareck El Aissami onvoorbereid het Congres binnen met het hoofd van de strijdkrachten, Vladimir Padrino López en ministers. Hij gaf een toespraak waarin hij de aanhangers van de president opriep om te komen naar het parlement om hun steun voor hem te betuigen. Een menigte was al enkele uren buiten het gebouw aan he demonstreren voordat ze het terrein binnenstormde.In een verklaring heeft het ministerie van Communicatie gezegd dat de regering een onderzoek had opgedragen "om te komen achter de hele waarheid en op basis daarvan sancties op te leggen aan de verantwoordelijken".