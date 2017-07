De gevolgen van het gigantische lek van gegevens in 2010 - bekend als de Wikileaks - galmen nog steeds na in de wereld. (Foto: AFP)





Het bureau heeft het bedrag niet bevestigd, maar regeringsbronnen hebben de Duitse media verteld dat er € 5 miljoen oftewel US$ 5,7 miljoen is betaald. De documenten die afgelopen jaar werden gelekt, hebben rijke en machtige mensen blootgelegd, die belastinghavens hadden gebruikt om hun rijkdom te verbergen.De onthullingen zetten staatshoofden, zakenlieden en beroemdheden onder druk, waarbij sommigen ontslag hebben genomen nadat de informatie openbaar werd.Sommige van de documenten van ongeveer 11,5m van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca werden aanvankelijk gelekt aan de Duitse Süddeutsche Zeitung en vervolgens naar andere nieuwsorganisaties in samenwerking met hetSüddeutsche zei dat het had geweigerd de documenten door te geven om zijn bronnen te beschermen. Het meldt dat een team van de federale politie en aanklagers vorige week naar Panama City is gereisd om lokale ambtenaren te ontmoeten. De politie zei dat de evaluatie van de gegevens waarschijnlijk enkele maanden zou duren.Ofschoon het betalen van grote bedragen voor onwettig verkregen gegevens wettelijk is toegestaan door de Duitse grondwettelijke rechter, blijft het controversieel. Toen Denemarken in september vorig jaar een kleiner bedrag betaalde om gegevens te kopen die naar verluidt zo’n 600 Deense burgers ter discussie zou stellen, hebben de oppositiepartijen de beslissing bekritiseerd als "zeer verwerpelijk."Het lek van Panama Papers was het grootste in de geschiedenis. Sommige documenten zijn gepubliceerd door verschillende mediaorganisaties, maar velen blijven ongepubliceerd.Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in het verleden allemaal betaald voor gegevens van bank klanten in een poging om belastingontduiking te voorkomen. "Deze gegevens worden onderzocht en geëvalueerd met de fiscale autoriteiten van de Hesse-staat om criminele en fiscale misdrijven te vervolgen," zei het BKA in een gezamenlijke verklaring met het ministerie van Financiën van Hesse en het openbaar ministerie in Frankfurt. Naast belastingfraude gaan de onderzoekers ook op zoek naar bewijs van wapenhandel en georganiseerde misdaad.