De deelnemers aan de training Port Health oriënteren zich Suri-Fish Farm NV in het district Commewijne. (Foto's: LVV)





Bij de inspecties worden documenten van import en export gecontroleerd op authenticiteit, correctheid en volledigheid overeenkomstig de voorschriften en procedures. Ook wordt materiële en sensorische keuring uitgevoerd. Waar nodig worden monsters voor laboratoriumonderzoek van een product of levende dieren afgenomen. Overeenstemmingscontrole maakt ook deel uit van de inspectie. Hierbij wordt het aangegeven product of lading met de vereiste documenten gecontroleerd op onder andere de voorgeschreven verpakkings-, opslag- en transportfaciliteiten.Afdelingen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voeren op dit moment slechts controle uit op de internationale luchthaven Zorg en Hoop. In de wet ‘Bestrijding Dierziekten’ en ‘Plantenbescherming verordening’ is aangegeven waarop moet worden gelet bij de inspecties.Zestien vertegenwoordigers van zes inspectiediensten zijn sinds medio mei gestart met de training. Binnen de zes modules waaruit de training bestaat hebben de deelnemers veldbezoeken afgelegd aan onder andere het groente-exportbedrijf A. Mataw Impex en het aquacultuurbedrijf Suri-Fish Farm NV. Ook het Viskeuringsinstituut, het visverwerkings- en exportbedrijf Polder Seafood, Wild Life exportbedrijf en Suriname Bird Paradise zijn aangedaan. De trainees zijn uitvoering geïnformeerd over de vereiste verpakking, de regels en proceduren die moeten worden gevolgd voor de export van levende dieren. Inspectie- en monstername van levende dieren vormt een belangrijk onderdeel van de training, zegt het ministerie van LVV. Miena Lachman, staatsdierenarts en coördinator Port Health van het onderdirectoraat Veeteelt heeft de leiding bij deze training.