JCI senator Max Apapoe





De doelstelling van ASAC is om door vriendschap, ondernemerschap en cultuur de relatie met de lidlanden verder te verstevigen. Door inhoud te geven aan het jaarplan 2017-2018, wordt ook een bijdrage geleverd aan het teweegbrengen van positieve verandering in de wereldgemeenschap.Senator Max Apapoe heeft voorafgaand aan zijn verkiezing tot president van ASAC de JCI Suriname Senaat voorgezeten gedurende de periode 2012-2016. Onder zijn leiding is de succesvolle 8e ASAC Encounter in augustus vorig jaar in Suriname gehouden. Hij vervult nu een leidende rol bij de organisatie van de 9e ASAC Encounter die van 23 t/m 27 augustus 2017 wordt gehouden op Curaçao.JCI is een internationale organisatie voor jonge mensen tussen 18 en 40 jaar en heeft als voornaamste doel het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten door gespecialiseerde trainingen. In Suriname is deze organisatie sinds 1960 actief. In de loop der jaren zijn zes afdelingen opgericht. Aan leden die de organisatie naar grotere hoogte hebben getild, wordt erkentelijkheid bewezen door het toekennen van het erelidmaatschap oftewel het senaatschap. De senatoren zijn verenigd in JCI Suriname Senaat dat sinds 2012 aangesloten is bij de ASAC.