Assembleelid Guilliano Snip





Snip concludeerde dat de begroting van het ministerie van Sport en Jeugdzaken aansluit op het Ontwikkelingsplan. Het ontwikkelingsdoel en de uitkomsten die verwacht worden in het Ontwikkelingsplan zijn uitgewerkt in het Nationaal Beleid voor Sport en Recreatie van het ministerie en de daarvan afgeleide actieprogramma’s.Er zijn een viertal uitkomsten in het beleid uitgewerkt op het gebied van sport. Snip vestigde de aandacht op twee punten.Surinaamse top- en/ of beroepssporters verhogen hun prestaties in nationale, regionale en internationale competities ondersteund door betere sportfaciliteiten, organisaties en begeleidingen en netwerken die hun kansen op integratie in de wereldtop vergroten.Intensivering van sport in het onderwijs en speciale programma’s voor burgers van alle leeftijden. Verhogende participatie van doelgroepen in sport verhogen ontplooiingskansen van getalenteerde participanten om door te stromen naar top – en /of beroepsport.Sport en Jeugdzaken zal in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur planmatig sportbeleid moeten bevorderen en ontwikkelen, benadrukte Snip. Er moet gewerkt worden aan randvoorwaarden voor het succesvol maken van school- en topsport. Deze zijn onder andere sportinfrastructuur, sportmaterialen en kader dat de jongeren kan begeleiden op en na school. Er zal een aantal schoolsport evenementen structureel gehouden moeten worden. Het Assembleelid wil daarom weten wat de status is van de Stichting Schoolsport Federatie Suriname. "Verder kijk ik uit naar nationale standaarden voor sporters, zodat de gemeenschap ook talenten kan ontdekken en resultaten kan toetsen."Zeer belangrijk is de bijdrage van the Regional Sports Academy (RSA) die nu een terugval meemaakt, merkte Snip op. "Minister is het juist dat lidlanden die zich gecommiteerd hebben aan de RSA, hun bijdrage niet meer leveren? Hoe zit het met de afgestudeerden, worden ze al ingezet door particulieren of bij projecten van de overheid? Het is gebleken dat het ministerie sportmateriaal heeft toegekend aan scholen. Zou u ons minister, via u voorzitter, een overzicht kunnen geven van scholen die in aanmerking zijn gekomen?" De regering komt op donderdag 13 juli aan het woord.