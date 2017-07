Assembleelid Marinus Bee. (Foto: Raoul Lith)





"Voorzitter, kort voor de verkiezing was er een drang om te komen tot de dubbele Nationaliteit voor sporters. Suriname is het enige land dat geen gebruik maakt van deze regel van de FIFA," stelde Bee. Dit belemmert volgens hem de groei van voetbal in Suriname.Bee hield een pleidooi over betaald voetbal, waarbij hij ook de aandacht vroeg voor sportfaciliteiten in de districten en diverse buurten. Hij merkte op dat betaald voetbal ook betekent werkgelegenheid voor voetballers. Het Assembleelid voerde aan dat op z'n minst gedacht moet worden aan een semi-prof league.Suriname krijgt volgens de politicus internationaal ook meer bekendheid als het land topprestaties zou kunnen neerzetten. Dit zou ook een gunstige ontwikkeling zijn voor de toerismesector, een potentiële deviezenverdiener voor ons land. "Voorzitter, als je kijkt naar de voetballers, het overgrote deel komt uit de onderste sociale klassen. Het zou deze groep van Surinamers zeker helpen als ze serieus eraan zouden verdienen." Zij zouden hierdoor beter in staat zijn om hun gezin te verzorgen. Bee hoopt dat deze kwestie nu weer op de agenda kan worden geplaatst, want het is geen verkiezingstijd, waardoor het niet gaat om de drang om te scoren.