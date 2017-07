Uit het proces-verbaal van de politie bleek dat er een onaangename geur uit een van de appartementen van het complex kwam. De beheerder beschikte niet over alle sleutels en hij schakelde de politie in. Nadat de deur opengebroken was, werd het ontzielde lichaam van het slachtoffer ontdekt.Een getuige had verklaard dat zij in de nachtelijke uren op 17 augustus 2015 gestommel en lawaai hoorde uit het appartement. Een vrouw, Barbera G., die met het slachtoffer inwoonde, beschuldigde haar van diefstal van kleding en andere spullen. Een andere getuige verklaarde dat Barbera G. met een man was vertrokken uit het appartement. Barbera G. heeft bekend het slachtoffer samen met de verdachte Rodrigo S. op 21 augustus 2015, gewurgd te hebben. Zij hield de vrouw onder schot, terwijl Rodrigo S. haar wurgde.De verdachte verklaarde dat hij niet van plan was om het slachtoffer dood te wurgen. Maar, tijdens het wurgen liet hij haar niet los. Hij was bang dat het slachtoffer het aan anderen zou vertellen. Rodrigo S. bekende dat Barbera G. hem geholpen had om het slachtoffer van het leven te beroven. Op 2 augustus zal deze zaak verder behandeld worden. Advocaat Harold Belfor zal dan pleiten in deze zaak voor zijn cliënt Rodrigo S.