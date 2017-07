In twee containers werden in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 februari 2017, tientallen sporttassen gevonden. In de sporttassen werd in totaal 978 kilo cocaïne aangetroffen. De containers zouden worden verscheept naar België en Nederland. Op last van de rechter-commissaris had de afdeling Narcotica Brigade van de politie de descente gehouden.In deze zaak zijn elf verdachten aangehouden en in verzekering gesteld, van wie negen reeds in vrijheid zijn gesteld. De verdachte Paulna Curtis is nog voortvluchtig.Op 2 augustus zullen vier getuigen gehoord worden in deze zaak.