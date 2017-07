V.l.n.r.: Maria de Los Angeles Miñoso Ortiz, ambassadeur van Cuba in Suriname, Manuel Rubido en MMC-directeur Antoine Elias.





Elias zegt dat het MMC een uitstekende positie inneemt door de zichtbare betrokkenheid van Cubaanse medische specialisten die er werken. “We zullen in de nabije toekomst daarom ook uitkijken naar het opleiden van onze eigen doktoren en de wijze waarop Cuba daarbij van belang kan zijn”, benadrukte Elias. Volgens hem is MMC tevreden met de werkrelatie met de Cubanen, maar de instelling begrijpt dat deze geen eeuwigdurend karakter zal hebben.Rubido heeft het MMC bezocht om zich te oriënteren over de gang van zaken in de onderlinge relatie op het gebied van de gezondheidszorg tussen beide landen. Hij zegt dat het MMC een bijzondere indruk bij hem achterlaat. “Het is modern, biedt een breed scala aan diensten aan de gemeenschap en het personeel komt gemotiveerd over”, omschrijft hij zijn gevoel.Rubido meent dat de relatie tussen Suriname en Cuba, wanneer het gaat om gezondheidszorg, ruimte biedt voor uitbreiding. In dat kader verwijst hij naar het voornemen van zijn land om op korte termijn Cubaans medisch personeel ter beschikking te stellen voor het binnenland. “De gezondheidswerkers daar doen een prachtige job”, vindt hij. “Wij helpen graag om hen te versterken, door vooral het tekort aan artsen in die regio aan te pakken.”Rubido was tijdens het bezoek vergezeld van Maria de Los Angeles Miñoso Ortiz, die belast is met het voorbereiden en onderhouden van de Cubaanse gezondheidsmissie in Suriname. Het gezelschap heeft tijdens de avonduren van het bezoek een ontmoeting gehad met Cubanen die in Nickerie woonachtig zijn en met medici en specialisten werkzaam bij het MMC.