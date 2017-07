BEP-fractieleider Celsius Waterberg. (Foto: Raoul Lith)





Alle ingezeten worden voor het leven verzekerd, dus hun kaarten vervallen nooit, beklemtoonde Waterberg. Toeristen kunnen bij spoedgevallen worden behandeld. De coalitiepartner voerde aan dat alle dienstverleners in loondienst komen van de instellingen waarbij zij lonen uitgekeerd krijgen, vergelijkbaar met die van de collegae in Nederland.De winstmarge van de apotheken worden niet meer berekend op basis van items op het recept, maar per recept. Dit zal volgens Waterberg een gunstig effect hebben op het inkoopbeleid van medicamenten. "Hoe goedkoper men inkoopt, hoe groter de winst. Nu is het hoe duurder men inkoopt, hoe groter de winst," stelde het Assembleelid. Hij haalde aan dat in principe geen cash betalingen meer verricht worden bij de gezondheidsinstellingen als het systeem goed wordt doorgevoerd.Waterberg wees op het belang van een cijfermatige projectie voor het terugdringen van moeder- en kindsterfte en vroeg aandacht voor kwalitatief goede gezondheidszorg. Hij wil weten of het bekend is “hoeveel verpleegkundigen, artsen, specialisten en paramedici erbij moeten komen?” om dit doel te bereiken. Ook vragen over de aanpak van de landelijke infrastructuur, de toegankelijkheid, betaalbaarheid en continuïteit van de zorg werden door Waterberg aan de orde gesteld. Hij gaf aan deze informatie niet terug te vinden is in het Ontwikkelingsplan noch in de begroting.Waterberg stelde ook vragen over de begrotingen van de Medische Zending (MZ), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). De begroting is volgens hem zodanig opgesteld waardoor het moeilijk is te doorgronden wat de exploitatiekosten zijn tegenover de inkomsten en hoe ze uiteindelijk zijn gekomen op het door de overheid te subsidiëren bedrag.De politicus merkte op dat de MZ begroot op basis van deeltaken die een prijskaartje krijgen, net alsof de zorg niet integraal geleverd moet worden. De RGD begroot op basis van zorggebieden, waarbij elk zorggebied, bijvoorbeeld moeder- en kindzorg, eigen personeelskosten, overheadkosten heeft. Het lijkt alsof alle zorggebieden aparte personeelsleden in dienst zijn waarvoor aanschaffingen, zoals stethoscopen, plaatsvinden. Bij PCS is het volgens Waterberg minder alarmerend, maar voor hem is het onduidelijk hoe deze instelling komt op het subsidiebedrag van SRD 18 miljoen.Raoul Lith