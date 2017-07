Kenneth Leendert Riedewald (Foto: KPS)





Zeven benadeelden hebben bij de politie aangifte gedaan dat zij een voorschot hebben betaald aan Riedewald voor het vervaardigen van meubels. De gevraagde meubelstukken zijn echter nooit geleverd.Zeven andere benadeelden hebben voertuigen bij Riedewald gekocht, die later gestolen voertuigen bleken te zijn. De verdachte politieagent deed zich voor als autohandelaar. Hij had voertuigen via verhuurbedrijven gehuurd en deze met valse documenten verkocht aan derden.De politie vermoedt dat Riedewald meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Zij vermoedt ook dat Riedewald zich vermomt als vrouw om herkenning te voorkomen. De afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) roept benadeelden op om zich te melden op de afdeling voor het doen van aangifte.Eenieder die informatie kan verschaffen over de verblijfplaats van Riedewald, verzoekt de politie om contact te maken met de afdeling OPZ van het Korps Politie Suriname op de telefoonnummers 431450, 492411, 492462, de Centrale Meldkamer op het nummer 115, de gratis tiplijn 179 of het dichtstbijzijnde politiebureau.