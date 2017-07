VHP-fractieleider Chan Santokhi. (Foto: Raoul Lith)





De fractieleider van de VHP, Chan Santokhi, stelde dat De Nationale Assemblee nog geen besluit heeft genomen over het geheime karakter van deze twee onderwerpen. Simons zei dat het parlement in feite elk moment kan besluiten om in comité-generaal te gaan. Als er leden zijn die bezwaar hiertegen hebben, moet het in stemming worden gebracht. Zij haalde aan geen principiële bezwaren te hebben gehoord om de informatie die de regering blijkbaar wil geven in comité-generaal aan te horen. "We hebben gezegd, als wij het hebben gehoord dan besluiten wij nog in comité-generaal of het inderdaad iets was wat wij niet als zodanig naar buiten kunnen brengen, dan wel ten dele naar buiten kunnen brengen," stelde de Assembleevoorzitter.Santokhi stelde dat naar de samenleving toe niet een gevoel gecreëerd wordt dat de gemeenschap niet betrokken wordt bij deze onderwerpen. Overige oppositiepartijen maakten geen bezwaar tegen de voor het volk geheime vergaderingen. André Misiekaba, fractieleider van de NDP, zei geen bezwaar te hebben tegen een comité-generaal. Al langer dan een jaar wordt in het openbaar door het gehele parlement indringende vragen gesteld over Alcoa. Er is een vergadering hierover gehouden waar tientallen vragen over gesteld zijn. Het antwoord wordt nu in een geheime vergadering gegeven. Intussen heeft de regering zelfs overeenkomsten gesloten met Alcoa over overdracht van gebieden, zonder dat er afstemming heeft plaatsgevonden met De Nationale Assemblee.In het 'reglement van orde' van De Nationale Assemblee staat het volgende over comité-generaal:Artikel 98: De vergaderingen van De Nationale Assemblee zijn openbaar. De Nationale Assemblee kan echter besluiten dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Een voorstel daartoe kan uitgaan van de voorzitter of op schriftelijk verzoek van vijf leden met opgave van het onderwerp. Over de punten in besloten vergadering behandeld kan daarin ook een besluit worden genomen.Artikel 99: Het verhandelde in de vergadering met gesloten deuren, welke niet huishoudelijk is, is geheim.Artikel 100: De geheimhouding wordt door alle leden, ook door hen die later van het verhandelde kennis hebben genomen, bewaard. Zij kan door De Nationale Assemblee, met gesloten deuren daarover vergaderend en besloten hebbende, opgeheven worden.