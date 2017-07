Een van de moedigste, erudietste en integere volksvertegenwoordigers is Krishna Mathoera, een vrouw. Voordat zij voor de VHP werd gekozen in De Nationale Assemblee was zij politiecommissaris. Mathoera vertegenwoordigt voor velen een lichtpunt in huidige bestuurlijk-morele duisternis.Ondanks de intimiderende verhoudingen van de cultuur van de straffeloosheid, die zowel corruptie, roofovervallen als drugshandel naar een nieuw dieptepunt hebben doen dalen, durft zij de zwijgcultuur te doorbreken. Zij stelt de heimelijke ondermijning van de rechtshandhaving en bestuurlijke corruptie aan de kaak, zij verdedigt de mensenrechten en laat gedocumenteerd zien hoe de coalitie haar grondwettelijke controletaak heeft vervangen door 'hondse loyaliteit' aan een regering die, als we afgaan op het oordeel van auditeur-militair Roy Elgin, door een moordenaar wordt geleid. En dat naast zijn drugsveroordeling.Dat een van de meest lawaaierige hondse loyalisten, een man, onder toeziend oog van DNA voorzitter, Mathoera in de DNA belastert met ongefundeerde persoonlijke aantijgingen, alsof zij geen integere politiecommissaris, maar een crimineel zou zijn geweest, is even verwerpelijk als voorspelbaar. Het is het gebruikelijke recept van de dief die roept 'Houdt de dief!'. Het demonstreert de argumentatieve en stilistische hulpeloosheid van de lasteraar tegenover een volksvertegenwoordiger die de standaard van professionaliteit, gender emancipatie en courage civil, verpersoonlijkt. Krishna Mathoera is een stem van het Suriname van morgen, het Suriname van een nieuwe generatie, die zich niet door het politieke gangsterisme laat intimideren.