De spanning tussen Luisa Ortega Díaz en president Nicolás Maduro is toegenomen. (Foto's: EPA)





De aanklachten tegen haar volgen nadat ze president Nicolás Maduro had tegengesproken over zijn hervormingsplannen. Het Hooggerechtshof heeft Ortega vorige week verboden het land te verlaten en heeft al haar activa bevroren. Critici zeggen dat de president haar probeert te verwijderen van haar ambt."We weten al dat ik vandaag van mijn post zal worden verwijderd," merkte Ortega dinsdag op tijdens een persconferentie bij het Openbaar Ministerie. Ortega was eens een loyalist van de overheid, maar in maart kwam ze in opstand tegen de poging van het Hooggerechtshof om de bevoegdheden van het door de oppositie gecontroleerde Congres naar zich toe te trekken.De politieke onrust in Venezuela is in de afgelopen drie maanden alleen maar toegenomen. Bijna dagelijks zijn er anti-regeringsprotesten. Bij een straatprotest dinsdag is een man gedood in de westelijke stad Táriba.Volgens berichten hebben de beschuldigingen tegen Ortega te maken met de benoeming van rechters. In reactie op haar beslissing om de rechtbank te negeren, zegt ze: "Ik ga geen circus accepteren die onze geschiedenis zal beschamen en pijnigen en waarvan de beslissing is voorspeld." Ze vervolgt met: "Ik heb geen misdaad of fouten begaan en ik ga mij niet aan dit ongrondwettig en onrechtmatig gerecht onderwerpen."Ortega heeft president Maduro vorige week zwaar bekritiseerd na een incident waarin een gestolen politiehelikopter over Caracas vloog, granaten wierp en schoten heeft gelost. De president noemde het een 'terroristische aanval', maar de hoofdofficier zei dat het land lijdt aan 'staatsterrorisme’.Terwijl de Venezolaanse veiligheidsmacht de verlaten helikopter later dichtbij de kust vond, stelde de oppositiepoliticus en parlementsvoorzitter, Julio Borges, dat er een kans was dat het incident een hoax was. Dinsdag heeft de voortvluchtige politieagent die de helikopter bestuurde, Oscar Pérez, in een videofilmpje online gezegd dat hij nog in Caracas was. Hij drong er bij de Venezolanen op aan om de straat op te gaan om te protesteren tegen president Maduro.De overheid en de oppositie hebben elkaar beschuldigd van pogingen om een staatsgreep te ontketenen te midden van een golf van anti-regeringsprotesten waarbij tientallen zijn gedood.