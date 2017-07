Momenteel wordt in DNA de begroting voor het dienstjaar 2017 en het Ontwikkelingsplan 2017-2021 behandeld. Ook de ICT Associatie volgt nauwlettend de discussies die worden gevoerd in het kader hiervan op de voet. Hierbij biedt de online versie van DNA tv een goede uitkomst om in eigen tijd en tempo de bijdragen van onze volksvertegenwoordigers tot ons te nemen.Op 30 juni j.l. was de discussie rondom de automatisering in de gezondheidssector een bijdrage die de nodige aandacht van de ICT Associatie heeft getrokken. Niet alleen omdat wij als organisatie onderwerp waren van gesprek, maar meer nog vanwege het feit dat de ICT Associatie sinds haar oprichting pleit voor een groterebijdrage van de Surinaamse ICT sector bij de duurzame ontwikkeling van Suriname. Het streven is om in 2020 een significante pijler te zijn van de Surinaamse economie.In oktober 2016 hebben wij onze actieplannen hiervoor aangeboden aan zowel DNA als het toenmalige ministerie van TCT. Elke discussie over ICT in relatie tot ontwikkeling van Suriname is voor ons dus relevant. En wensen wij op een neutrale manier een positieve bijdrage te leveren aan de verdere groei van onze leden en hiermee de Surinaamse ICT sector en niet in een politieke discussie te worden meegetrokken.De ICT Associatie bestaat inmiddels 6 jaren en vertegenwoordigt 90% van de Surinaamse ICT sector. Met stakeholders zowel overheid als particulier bedrijfsleven en het onderwijsveld is er in de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd. Zo hebben wij op 7 juni j.l. de minister van Volksgezondheid uitgenodigd om ons nader te informeren over het automatiseringsproject op zijn ministerie. De bijeenkomst is als positief ervaren. Middels een presentatie is de minister ingegaan op het belang van automatisering in de gezondheidszorg, de route naar geautomatiseerde zorg en heeft hij inzicht gegeven over dehuidige status en de vervolgstappen van het aanbestedingsproces. Onze leden hebben de gelegenheid gehad de kritische vragen te stellen. Wij hebben afgesproken om deze vorm van betrokkenheid verder uit te diepen.Het bestuur kan zich niet terugvinden in de suggestie als zou de minister onze leden een nepverhaal hebben voorgehouden. Het zou onze voorkeur hebben genoten als de ICT Associatie vooraf was benaderd om haar mening te vernemen over het resultaat van deze bijeenkomst. De missie van de Associatie is om ‘de samenleving te helpen, beter te presteren met ICT’ en daarvoor is er een klimaat van vertrouwen nodig. Wij geven daarom de voorkeur aan discussies gebaseerd op hoor en wederhoor.Met DNA heeft de ICT Associatie een soortgelijk traject in de planning. Wij zijn daarom ervan overtuigd dat door het organiseren van informatie sessies het vertrouwen tussen vraag en aanbod positief zal verbeteren. De ICT Associatie maakt zich sterk om samen met alle stakeholders ervoor te zorgen dat Suriname adequaat wordt geautomatiseerd.