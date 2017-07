Admire161116, 2016, Xavier Robles de Medina (Foto: Paul Stümpel)





De kunstenaar die te gast is bij Readytex Art Gallery volgde zijn kunstopleiding te SCAD in Savannah, Georgia in de VS. Hij werkt momenteel in Nederland en start binnenkort met zijn Masters in Fine Arts op de academie van Goldsmiths in London, Engeland. Het boek toont de werken die Xavier liet zien op solo-expositie die in Catinca Tabacaru Gallery in New York opende op 22 januari 2017. Het boek heeft inkt- en grafiettekeningen, zo goed dat ze bijna op zwart-wit foto’s lijken. De kunstenaar kiest er in enkele bewust voor om bepaalde elementen van het bronmateriaal weg te laten, met als resultaat een fascinerende combinatie van lege ruimte en zwevende beeldfragmenten.Xavier Robles de Medina zal donder met het publiek in gesprek gaan over zijn boek. Hij heeft voor de kopers van zijn boek een mooie verrassing in petto. Hij maakt van hen een snelportret op de binnenzijde van de kaft van hun nieuwe boek. Om de snelportretten te maken, start Xavier reeds enkele dagen voor de TNF met schetsen. Hiervoor is hij van 3 juli tot en met 8 juli in de galerie aanwezig. Het schetsen neemt circa 20 minuten in beslag. Omdat elk portret, elke interactie met de klant, voor Xavier een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel wordt van zijn project in Suriname, maakt hij van elk portret een scan voor zijn eigen archief. De verkochte boeken met daarin het portret, worden deel van de presentatie op de TNF.