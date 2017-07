VHP-fractieleider Chan Santokhi tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag. (Foto: Raoul Lith)





"Maar wat doet de regering met het OP? Er is een ernstige crisis, dan gaat u aangeven in het OP hoe het land op middellange termijn (5 jaren tijd) weer gezond wil maken middels investering in verschillende sectoren, terwijl u de ernstige crisis, die er nu heerst, niet aanpakt. U heeft zelf geen zicht hoe de crisis aan te pakken," voerde de politicus aan. Er is volgens hem nog steeds geen crisisbeheersingsplan, geen crisismaatregelen, geen management en geen crisisleiderschap om de crisis te beheersen.Santokhi vindt dat de regering niet luistert naar goede adviezen. Volgens hem is de coalitie ook niet in staat om de regering kritisch te begeleiden. De allerbelangrijkste vraag is totaal weggelaten in het OP meent de VHP-fractieleider. De hamvraag volgens hem is 'wie zal plannen en uitvoeren?' "En dat is deze regering, ja voorzitter, deze regering!" Die heeft volgens Santokhi laten zien:i. Niet competent te zijnii. Geen visie te hebben voor duurzame ontwikkelingiii. Geen capaciteit te hebben voor de uitvoering van het beleidiv. Geen vertrouwen te hebben in de samenlevingv. Geen politiek draagvlak te hebben.vi. Niet in staat te zijn goed bestuur te garanderen en corruptie aan te pakken.Het OP mist volgens Santokhi een belangrijk voorwaarde namelijk een goed en sterke regering om het beleid uit te voeren! En dat is er niet! "Daarom zie ik het hele OP als een fictie," zei de oppositionele fractieleider. Hij lichtte zijn visie uitvoerig toe waarom het OP niet op werkelijkheid berustende voorstelling is die de regering als uitgangspunt aanneemt.