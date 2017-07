Assembleelid William Waidoe (foto: Raoul Lith)





Het Assembleelid zegt dat per juni 2016 er in totaal 41.058 ambtenaren in dienst zijn van de overheid. Voor het jaar 2017 is begroot voor personele uitgaven SRD 1.988.300.000. Waidoe is van mening "dat als we elk jaar een bedrag van meer dan een miljard uitgeven aan salarissen, we dit terug moeten zien in de welvaart en welzijn van het volk".“Ik ben er geen voorstander van om mensen brodeloos te maken, maar kunnen we ten minste die één miljard en negenhonderd miljoen Surinaamse dollars niet vertalen in een stukje welvaart en welzijn voor elke burger van Suriname?” vroeg de parlementariër tijdens zijn betoog. Wanneer er volgens het DNA-lid zoveel ambtenaren in dienst zijn en er nog steeds sprake is van achterstanden bij de dienstverlening bij onder andere de Dienst der Domeinen, het Korps Politie Suriname en het Centraal Bureau voor Burgerzaken, dan is de vraag hoe dit vertaald zou moeten worden."Wanneer we alleen de politiek de schuld geven dat wij als land in deze slechte situatie zijn beland, dan vraag ik iedere oprechte Surinamer, wanneer ze om 7 uur naar het werk gaan, of om 3 uur of 9 uur of 10 uur, of wij werkelijk van dit land houden", sprak de volksvertegenwoordiger. Waidoe riep eenieder, die zich Surinamer voelt, op om echt iets te gaan doen. Het eist volgens hem geen gulden extra in de begroting, die ergens zou moeten worden geleend. “We worden elke maand betaald, laten we ons deel doen”, stelde de PL-volksvertegenwoordiger.