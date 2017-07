Deelnemers aan de vierdaagse training 'Rice Management'.





De thema’s die gedurende deze cursus aan de orde komen zijn onder andere Ziekten en Plagen, Bemesting en Onkruidbestrijding bij droogland- of hooglandrijst. Het is de bedoeling dat de voorlichters, studenten en onderzoekers die de cursus volgen, de opgedane kennis doorgeven aan anderen. De training is in het kader van de uitvoering van het trilateraal project van Brazilië, Nieuw Zeeland en Suriname, ‘Support to the Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’, zegt de LVV-voorlichting.Het project is opgezet met als doel de productie van hooglandrijst in Suriname te verbeteren. In het binnenland wordt drooglandrijst of bergi alesi op kleine schaal geteeld voor eigen gebruik. Echter is de productie hiervan erg laag. LVV wil de bevolking skills aanleren om dit gewas groter en professioneler te verbouwen, in de hoop de productie op te voeren.Hooglandrijst is een goed alternatief voor rijstbouw in het binnenland, door de steeds veranderende klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen die de rijstsector in gevaar kunnen brengen. Dit hooglandrijstproject dat in 2015 is gestart, heeft al tot goede prestaties geleid in Brokopondo Centrum en Atjoni. De plaatselijke bevolking heeft actief geparticipeerd bij zowel het uitwisselen van nieuwe technische kennis als het telen van drooglandrijst, meldt LVV.‘Support to the Improvement of Upland Rice Cultivation in Suriname’ wordt gefinancierd door Nieuw Zeeland en daar waar mogelijk dragen Brazilië en Suriname bij. Brazilië komt verder in met technische assistentie van de Brazilian Agriculture Research Corporation, EMBRAPA. Adriano Nascente, researcher van het instituut, zegt dat met de aangeleerde teelttechnieken een driemaal hogere productie bereikt kan worden.