Het waterkant Malecon in Havana is altijd al een trekpleister geweest voor koppels. (Foto: Getty Images)





Private huishouders hebben de kloof in de markt gevuld, maar tegen buitensporige prijzen. Ambtenaren zeggen dat de posadas goedkoper zullen zijn en zal helpen de praktijk van het bedrijven van liefde in open ruimtes in Havana te beëindigen. Privé huurders bieden meestal airconditioning, een koelkast en een comfortabel bed aan tegen ongeveer US$ 5 voor drie uur. Maar dat is ongeveer een zesde van het gemiddelde maandelijkse Cubaanse salaris (US$ 29,60) en onbetaalbaar voor de meeste mensen.Staatsvestigingsambtenaren bij het Provinciaal Huizenbedrijf van Havana zeggen dat het nieuwe netwerk van vijf posadas zeer lucratief zal zijn. Ze zullen mensen helpen die worstelen met Havana's overbevolkte en schaarse woonruimtes.Veel gezinnen in Havana moeten appartementen delen. Gescheiden koppels worden vaak gedwongen om samen te blijven door het tekort aan huisvesting. De ambtenaren hopen dat de nieuwe keten goedkope opties zal bieden voor het bedrijven van liefde in de stad.Paren die de liefde bedrijven zijn een normaal verschijnsel in de parken van Havana. Ook kiezen koppels voor het strand en de beroemde waterkant Malecon voor hun activiteiten.