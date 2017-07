Henry Ori





"Hoe is het mogelijk dat uw (onbezoldigde) hoogleraar Henry Ori enkele jaren geleden als full professor aan de Vrije Universiteit Brussel is benoemd terwijl hij volgens zijn publicatielijst in de collectie van de AdeKUS bibliotheek niet eens 1% van de bovengenoemde lijst heeft gepubliceerd?" stelde Rampersad in een brief aan de rector van de Belgische universiteit. "Hij is dus op basis van mijn bevindingen een nepprofessor! Hij gebruikt de full professorship titel van de Vrije Universiteit Brussel om professor op AdeKUS te spelen en diverse topfuncties in Suriname te vervullen en politiek te scoren, terwijl hij op basis van zijn gedragingen en wetenschappelijke performance overal is mislukt," schreef Rampersad.De rector van de Vrije Universiteit van België, Prof. Dr. Caroline Pauwels heeft intussen het schrijven van Rampersad beantwoord. Zij stelt dat Ori momenteel geen personeelslid van de Vrije Universiteit Brussel is en mag zich zo niet bekend maken, noch de titel van full professor voeren.Ori om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij in de periode 2013 - 2016 aangesteld is als onbezoldigde visitng professor (gastprofessor), door de vakgroep van de Faculteit Psychologie en Educatie wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Er is een partnerschapsprogramma gaande met de Vlaamse universiteiten. Daar worden masteropleidingen verzorgd, studenten begeleid in promotietrajecten en institutionele activiteiten (ICT, HRM, trainingen in onderzoek en onderwijs).In maart 2017 heeft een evaluatiegesprek plaatsgehad met de vakgroep voorzitter Prof.dr. K. Lombearts. "Ik ben in afwachting van de nieuwe brief. De VUB benoemt vele docenten als professor. Dat is een gewone benaming docenten in de Mastersopleidingen. Ik ben een gastprofessor van de VUB. Daar zit de nuancering in, een full professor doet een oratie en leidt een vakgroep. Dat is niet het geval bij mij. Ik ben niet in dienst van de VUB. Ik heb altijd mijn werk gedaan als wetenschapper. In 2013 is bekend gemaakt dat ik gastprofessor ben geworden bij de VUB. Bij de AdeKUS ben ik full-time in dienst en sta ik bekend als dr. Ori en hoofddocent. Ik benadeel niemand en geniet geen salaris of inschaling als van een professor. De kracht van mijn inzet en de waardering krijg ik van mijn studenten en de groep medewerkers," zegt Ori.De wetenschapper is in contact met de VUB en verwacht een officiële reactie en toelichting.