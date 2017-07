Archeologie is momenteel een hot item in Suriname. Recentelijk is een belangrijk vondst gedaan bij de Motkreek: in januari werd daar een urnenveld blootgelegd. Werephai staat nog vers in ons geheugen: de rotsinkervingen (petroglyphen) in grote getalen bij Kwamalasamutu, gevonden in 2002. Er zullen ongetwijfeld nog ontelbare schatten te ontdekken zijn in of boven de bodem van Suriname.Daarom is het goed dat er een afdeling Archeologie binnen de studierichting Geschiedenis aan de Faculteit der Humaniora van de AdeKUS in het leven is geroepen. Cherryl White onderricht daar de studenten hoe zij opgraven naar de juiste regels en maatstaven moeten uitvoeren. Irene Meulenberg geeft daar ook les, en doet tevens veldonderzoek voor de afdeling Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Er vinden dus allerlei activiteiten plaats. Daarom komt het nu goed van pas dat het nieuwe nummer van His/HerTori (nr. 7, mei 2017) verschijnt vandaagi. De presentatie vindt om 18.30 plaats in het Nationaal Archief aan de J. Lachmonstraat en iedereen is van harte uitgenodigd voor korte presentaties door de lokale auteurs.Dit nummer van His/herTori, tijdschrift voor Surinaamse geschiedenis en Cultuur wordt uitgegeven door het IMWO, Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek van de Adek universiteit. Het themanummer Archeologie is voor deze gelegenheid verzorgd door twee gastredacteurs. Cheryl White is de lokale persoon die de artikelen heeft gecoördineerd, en Renzo Duin (Research Associate aan de Universiteit van Oxford, Engeland). Het is een heel bijzonder nummer geworden, met diverse historiografische artikelen over archeologie in Suriname. Daarnaast worden verschillende recente projecten beschreven, zoals de zoektocht door dr. Leo Balai naar het slavenschip ‘de Leusden’, dat vastliep op een bank in de Marowijnerivier. Slechts enkele slaven overleefden de ramp, de andere 664 die zich onder het vastgespijkerde dek bevonden, verdronken.Ook studenten hebben hun bijdrage geleverd, onder andere in projecten met betrekking tot onderwaterarcheologie. Dit bijzonder nummer is Engelstalig en is een mooie inventarisatie van activiteiten die zich in Suriname afspelen op het gebied van archeologie.