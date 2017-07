Het managen van het bijenvolk is heel belangrijk voor een goede honingproductie. (Foto: min. LVV)





Het land heeft verspreid over zes districten in totaal 35 imkers. Jaarlijks produceren de imkers in Coronie, Para, Wanica, Saramacca, Commewijne en Paramaribo tussen de 30.000 en 35.000 liters honing. De behoefte ligt echter tussen de 70.000 en 80.000 liters. Iets meer dan de helft van de lokale behoefte wordt geïmporteerd. De landelijke coördinator Bijenteelt, Mohamed Khodabaks, die de training heeft verzorgd, verwacht een opbloei van de imkerij. Hij legt uit dat het juist managen van het bijenvolk meer honing oplevert en het gevaar voor mens en dier wegmaakt.Leden van de Bijenbestrijdingsdienst van het Korps Brandweer Suriname hebben ook deelgenomen aan de training. Ze zijn erop gewezen dat bijen nodig zijn voor een hogere productie van honing en bestuiving van planten. Binnenkort zal de bestrijdingsdienst de bijennesten niet meer verbranden, maar zullen de bijen worden gevangen en worden overgenomen door imkers. De nieuwe bestrijdingsmethode maakt deel uit van de plannen voor het nog op te richten netwerk van imkers. De aspirant imkers zullen zich bundelen in een organisatie om de sector vooruit te helpen. Aan de overheid is een potentieel gebied voor de bijenteelt gevraagd. Voor dit jaar staat er nog een training op het programma voor aspirant imkers.De training die op 10 februari was gestart, is op 30 juni afgesloten. De deelnemers hebben een certificaat ontvangen voor hun deelname. De training is verzorgd in de vergaderzaal van SAIS op het complex van het ministerie van LVV aan de Letitia Vriesdelaan.