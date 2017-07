Reddingswerkers stapelen zandzakken om het overtollig water te blokkeren in een ondergelopen dorp in Yiyang, in de Chinese provincie Hunan.(Foto's: Reuters)





Het regenseizoen heeft zware regenval, modderstromen en hagel met zich meegebracht. In elf provincies worden in totaal 22 mensen vermist. Meer dan 750.000 hectare aan gewassen is beschadigd. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bedragen de directe economische verliezen meer dan US$ 3,72 miljard.De regering zegt dat zij US$ 103 miljoen heeft uitgegeven aan noodhulp in de vier provincies - Zhejiang, Jiangxi, Hunan en Guizhou - die door overstromingen zijn getroffen. In de zuidelijke provincies zal de regen naar verwachting in de komende dagen afnemen, maar weerdeskundigen voorspellen dat de regen zich zal verplaatsen naar de zuidwestelijke provincie Sichuan.Volgens analisten geeft de sluiting van twee van China’s grootste waterkrachtcentrales de ernst van de zaak aan. De Three Gorges en Gezhouba hebben hun capaciteit met meer dan tweederde verminderd om overstromingen verder stroomafwaarts op de Yangtze-rivier te voorkomen.De sluiting drukt zwaar op de elektriciteitsvoorziening uit China's tweede grootste energiebron. Het land gebruikt steenkool om het grootste deel van zijn energie te produceren. Met de overstromingen schieten ook de exportprijzen van steenkool omhoog. Aan de andere kant hebben de noordelijke delen van het land te kampen met een hittegolf.Het jaarlijkse regenseizoen, dat in de tweede helft van juni is begonnen, heeft de zuidelijke Hunan-provincie zwaar getroffen. Hunan is één van de grootste varkens- en zoetwaterviskwekerijen van het land.Hoge waterstanden in de Yangtze, de grootste rivier van Azië, vertragen ook verschepingen van graan van de noordelijke havens naar het zuiden. Het gevolg daarvan is dat de vrachtkosten stijgen en dat in sommige regio’s de maïsprijzen omhoog zijn geschoten.Zhang Yi, een inkoopmanager bij een voederproducent in Hunan, zegt dat hij drie schepen had met ongeveer 5.000 ton maïs die sinds vrijdag zijn blijven vaststeken op waterwegen in de buurt van de haven van Changsha, de hoofdstad van Hunan.China vervoert meestal maïs van de noordelijke regio's naar de havens in het zuiden. Vervolgens wordt het graan langs de Yangtze en haar zijrivieren verzonden naar de centrale en westelijke provincies waaronder Hunan, Hubei en Sichuan.