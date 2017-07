President Desi Bouterse in gesprek met de Amerikaanse ambassadeur, Edwin Nolan.

Bouterse memoreerde ook de 41-jarige diplomatieke betrekken tussen Suriname en de VSA. "In de afgelopen decennia hebben onze naties een lange en productieve bilaterale relatie ontwikkeld in een geest van vriendschap, samenwerking en wederzijds begrip," concludeerde de president.Suriname waardeert de technische bijstand op diverse samenwerkingsgebieden die de VSA verstrekt, waaronder samenwerking in het kader de 'Caribbean Basin Security Initiative'. De president memoreerde eveneens de samenwerking op bilateraal niveau, waaronder handel, onderwijs, gezondheid, humanitaire hulp, technische bijstand bij onder andere grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, drugshandel, militaire samenwerking en veiligheid.Ook de werkgroep voor mensenhandel, die vorig jaar is ingesteld, heeft reeds bijgedragen tot een groter bewustzijn van mensenhandel en heeft een strategie ontwikkeld om deze ernstige misdaad te bestrijden. Het gaat hier om een schending van fundamentele mensenrechten.De regering van Suriname blijft zich inzetten voor een stevige basis voor duurzame oplossingen op basis van wederzijds belang en gericht op de prioritaire gebieden zoals veiligheid, goed bestuur en de vreedzame oplossing van geschillen.De Verenigde Staten is een van Surinames belangrijkste handelspartner, zei Bouterse. Deze samenwerking wordt verder uitgebouwd. De regering verwelkomt ook nieuwe investeringsmogelijkheden. Suriname wenst de betrekkingen tussen beide landen op bilateraal, regionaal en multilateraal niveau te verbreden en te intensiveren.Suriname veroordeelt extremisme en terrorisme in al zijn vormen en manifestaties. Aangedrongen wordt dat alle Staten samenwerken in het bestrijden van terrorisme, met respect voor de mensenrechten, zelfbeschikking en territoriale integriteit."De betrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Verenigde Staten van Amerika, ambassadeur, zijn gebaseerd op solide principes die op onze gemeenschappelijke ambities zijn gebaseerd om concrete resultaten te behalen voor welzijn van beide volkeren". De president bracht een toost uit op de Onafhankelijkheidsdag van de VSA, vandaag 4 juli. "Lange leven de eeuwige relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Suriname".