Lachmising keerde na twaalf jaar op 5 juli vorig jaar terug met een contract van een jaar. De Staat had een beroep gedaan op hem om weer in de captainstoel plaats te nemen.Van 2000 tot 2004 was Lachmising ook directeur van de SLM. Hij geeft intussen 28 jaar zijn krachten aan het bedrijf. "De SLM is een baby van mij geworden,” zei hij een jaar geleden.De SLM en TUI Fly zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De inaugurele vlucht op de route Amsterdam-Paramaribo is maandagavond uitgevoerd. TUI fly zet een Boeing 787, bekend als de Dreamliner, in op deze route.