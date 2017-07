De Board of Directors van de IDB op oriëntatiebezoek in Suriname. In het midden minister

Gillmore Hoefdraad. (Foto: Financiën)





Onderdeel van de missie was een ontmoeting met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die de IDB Governor voor Suriname is. De bewindsman gaf een uiteenzetting over de huidige macro-economische situatie, de economische vooruitzichten en de rol van de verschillende internationale financieringsinstellingen. De gelegenheid om vragen te stellen werd geboden aan de veertien commissarissen die de lidlanden vertegenwoordigen. Er werd ook een bezoek gebracht aan het IDB kantoor in Suriname.De delegatie bracht een bezoek aan Iamgold voor een plaatselijke oriëntatie en om de toekomstplannen ter plekke te vernemen. Ook de Suriname Alcohol Beverages (SAB) werd aangedaan. Hier werd kennis gemaakt met de productie en export van de SAB rum. Verder werd een bezoek gebracht aan het project 'Youth Job Skills Training-Powered' dat vanaf 2013 met ondersteuning van het IDB-Multiraleral Investment Fund (MIF) met een bedrag van ongeveer $ 900.000 wordt uitgevoerd door 'The Backlot'. De jongeren die via dit project, dat reeds in de aflopende fase is, getraind zijn, hebben hun positieve ervaringen gepresenteerd aan de IDB Directors. Dit project heeft binnen de IDB verschillende awards ontvangen.Ook de nieuwe in aanbouw zijnde fabriek van de 'Fernandes Bakkerij' werd bezocht vanwege de privélening van $10 miljoen die door de IDB-Inter American Investment Corporation (IIC) aan Fernandes wordt verstrekt. Er werd een presentatie verzorgd over de uitbreiding van de productiecapaciteit en de modernisering van de bestaande productielijnen van Fernandes Bakkerij. De presentatie werd afgerond met een rondleiding van de nieuwe fabriek.Vanwege het recent goedgekeurde project 'Paramaribo Urban Rehabilitation Program' ($20 miljoen) behoorde een rondleiding door onze historische binnenstad tot een van de activiteiten. De plannen die uitgevoerd zullen worden binnen dit project, zijn gedeeld met de vertegenwoordigers. De gasten maakten ook kennis met de rijke Surinaamse cultuur "waarbij onze kookkunst en een spectaculaire culturele show met de bekende Alakondre Dron niet ontbraken", meldt het ministerie van Financiën.Eerder is door de IDB de financieringsovereenkomst 'Agriculture Competitiveness Program' voor een bedrag van $ 17.5 miljoen goedgekeurd. Deze overeenkomst werd tijdens het bezoek van de IDB-Directors door minister Hoefdraad en de IDB vertegenwoordiger in Suriname, Cesar Falconi ondertekend.