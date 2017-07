De kantonrechter verwierp het verweer van raadsman Irvin Kanhai. Ze voerde aan dat er geen sprake is geweest van noodweerexces. Volgens Kanhai is eenieder gerechtigd om zijn have en goed te beschermen en te redden. Zijn cliënt had aangegeven dat Indigo zijn vrouw had vermoord. De telefoon van de vrouw was bij Indigo, het slachtoffer in deze zaak, aangetroffen. Het jachtgeweer had geen patronen meer, omdat alle patronen gebruikt waren om de vrouw te vermoorden. Kanhai begrijpt niet waarom een moord niet vervolgd is.Indigo wordt moord, doodslag en gekwalificeerde diefstal ten laste gelegd, maar is niet vervolgd. Kanhai merkte op dat de verdachte juist gehandeld had, omdat zijn vrouw vermoord was en zijn goud verdwenen was. Volgens de advocaat gaat het om noodweerexces en hij vroeg om zijn cliënt vrij te spreken van alle rechtsvervolging. Volgens de kantonrechter heeft Franklin P. het feit begaan, omdat hij het vermoeden had dat het slachtoffer zijn vrouw vermoord had. Hij handelde op basis van vermoedens, waardoor er geen sprake is van noodweerexces. Ook gaf hij toe dat hij het slachtoffer van zijn leven wilde beroven.Franklin P. trof zijn vrouw dood aan. Ze was doodgeschoten en de slaapkamer was overhoop gehaald. Een klompje goud van 36 gram en haar mobiele telefoon waren verdwenen. Hij wist zeker dat Indigo de dader was. Hij pakte een houwer en ging op zoek naar de man om hem af te maken. Hij zag hem en hakte in op hem. Hij dacht dat de man al dood was. Bij hem trof hij het wapen aan. Dat nam hij mee. De man overleefde de kapverwonding. Op het slachtoffer werd de telefoon van de vermoorde vrouw gevonden. De kantonrechter betreurt dat Indigo nooit gestraft is voor de levensberoving van de vrouw.Wanita Ramnath