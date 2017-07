Het strafbare feit zou gepleegd zijn in de periode januari tot en met december 2015 in het district Wanica. “Ik zit zomaar, onschuldig, vast”, zei Jozef K. tegenover kantonrechter Ingrid Lachitjaran op de rechtszitting van vandaag. Volgens de man heeft hij de kinderen ruim twee jaren niet gezien. In 2015 stopte hij om de kinderen mee te nemen naar huis. In het begin kwam zijn schoonzus met de kinderen naar zijn huis. Ze kwamen vaker op visite. De man verklaarde dat hij nooit alleen thuis was met hen. Hij heeft ook kinderen die zelfs volwassen zijn en die bij hem inwonen. De kinderen hebben consequent verklaard dat zij door hun oom, de verdachte, misbruikt zijn.De man is voorlopig op vrije voeten gesteld. Terwijl de verdachte in het gevang zat, zijn de meisjes wederom misbruikt. Dit hebben deskundigen vastgesteld. De kantonrechter vroeg zich af of de verdachte zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit. Een van de meisjes had aangegeven dat haar broer haar ook misbruikte. Volgens de moeder is dat niet waar, omdat haar zoon een rustige jongen is. Op basis hiervan had de kantonrechter tijdens de vorige zitting de verdachte voorlopig in vrijheid gesteld. Op 16 oktober zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath