Er is een lijvige lijst van personen die aan het woord komen op de openbare commissievergadering, waarvoor ook het publiek is uitgenodigd. De vergadering is openbaar.De groep Surinaamse Nederlanders die uitgenodigd zijn om te spreken over de actuele situatie in Suriname zijn:Drs. Noraly Soedito, beleidsadviseur ABN/AMRODrs. Guillaume Ellis, bedrijfsadviseurMr.Dr. Lachman Soedamah, advocaatDrs. Maya Mungra, econoomHeer Jules Emanuels, bedrijsadviseur ondernemerMr. Hans Moison, econoomDrs. Jay Pahladsingh, gezin-relatie therapeutMr. Robby Makka, fiscaal juristDr. Chander Mahabier, artsHeer Romeo Hoost, journalist/schrijver/fotograafMr. Natacha Husain, advocaatGrace Boldewijn, ondernemerDrs . Dauwlatram Ramlall, oud wethouder Den Haag/oud TweedekamerlidCDAheer Dave Ensberg, voorzitter college bestuur BiezonderwijsDe vergadering wordt gehouden van 10.00 tot 11.00 uur lokale tijd. Dat is tussen 5.00 tot 6.00 uur.