Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zes jaar geëist tegen de man. Volgens de verklaring van de vrouw zag zij op een bepaald moment een grijze wagen aan komen rijden. De vrouw benaderde de chauffeur voor een lift, aangezien de man in een politie-uniform gekleed was. De man bracht haar ergens op Paranam naar een afgelegen plaats. Onder bedreiging van zijn dienstwapen moest de vrouw seksuele handelingen plegen. Na de handelingen liet de politieman haar alleen achter en reed weg. Het slachtoffer belde haar nicht op om afgehaald te worden. Daarna deed zij aangifte.Volgens Pick heeft zijn cliënt bevestigd dat hij de vrouw een lift gegeven had. Maar, zij veranderde steeds van rijrichting waardoor hij haar liet uitstappen. Hij ontkent de seksuele handelingen en zou haar ook niet bedreigd hebben met zijn dienstwapen. Het slachtoffer verklaarde dat de politieman haar telefoon afgepakt had en na afloop gaf hij deze terug aan haar. Zo kon ze haar nicht bellen. Uit het DNA-onderzoek blijkt dat de aangetroffen sperma op de bloes van het slachtoffer wel van de verdachte is.Pick meent dat DNA- resultaten gebaseerd moeten zijn op de wet. “Is dit het resultaat conform onze regelgeving? Niet volgens de verdediging. Er is geen staatsbesluit waarin aangegeven is van welk laboratorium er gebruik gemaakt dient te worden. Dus, dit bewijs kan niet gebruikt worden. Zeker als de verdachte blijft ontkennen’’, voerde Pick aan. Ook stelde hij dat celonderzoek met toestemming van de desbetreffende persoon, en wel schriftelijk moet geschieden. Volgens Pick mag het resultaat van de politieman niet gebruikt worden, omdat er geen schriftelijke toestemming voor was. De raadsman vroeg zijn cliënt vrij te willen spreken. Op 16 oktober zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath