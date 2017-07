De Nationale Assemblee had diverse malen vragen gesteld over de wegen die zouden worden geasfalteerd. Zij hebben de aanpak van bepaalde straten aanbevolen. De minister heeft in zijn schrijven aan het college aangegeven dat het streven is om landelijk de wegeninfrastructuur in rijdbare staat te brengen. Naast de lijst die overeengekomen is met Dalian, is het ministerie bezig een wegenlijst samen te stellen die in eigen beheer zal worden uitgevoerd.Op de lijst staat aangegeven welke werkzaamheden verricht zullen worden aan diverse wegen en wat de status is. De meeste wegen krijgen een toplaag asfalt, terwijl andere voorzien worden van een base-course. Sommige wegen zullen worden bestraat.