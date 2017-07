Het meisje had verklaard dat zij onder bedreiging van een mes seks moest bedrijven met de stiefvader. Ze mocht niet gillen, want dan zou hij haar steken met het mes. Volgens het meisje bleef zij huilen. Hij hield haar voor dat niemand van seks doodgaat. Ook verklaarde het kind dat de stiefvader haar lichaam was binnengedrongen.Uit het onderzoek van de gynaecoloog blijkt dit echter niet zo te zijn. Het meisje is nog maagd. De man die voorlopig op vrije voeten gesteld was, blijft vrij. Advocaat Georgette Leter die de man juridisch bijstond, voerde aan dat haar cliënt onschuldig is. Uit het onderzoek en het medische onderzoek is niet gebleken dat zij misbruikt was. De advocaat vroeg om Bryan A. vrij te spreken.Wanita Ramnath