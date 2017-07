Een man is vanmorgen geraakt door een kogel in zijn borststreek. Dit gebeurde op de kruising Martin Luther King- en Latourweg. Het slachtoffer is medisch behandeld. Hij was aanspreekbaar toen de politie ter plekke aankwam.De man had een woordenwisseling met zijn broer. Starnieuws verneemt dat de ruzie uitmondde in een vechtpartij.Een andere persoon die zich ook in het gezelschap bevond, heeft op gegeven moment een vuistvuurwapen tevoorschijn gehaald en loste een schot. De politie is nog bezig met het onderzoek.