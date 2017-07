Assembleelid Krishna Mathoera tijdens haar presentatie. (Foto: Raoul Lith)





Criminaliteit is volgens de volksvertegenwoordiger onbeheersbaar. "Het Korps Politie Suriname is kapot, maar veiligheid interesseert de regering helemaal niet. Daarvoor heeft de president het te druk om zijn eigen privéproblemen op te lossen," stelde Mathoera. De benoeming van een minister van Justitie en Politie is geen prioriteit, constateerde het Assembleelid.Mathoera gaf aan dat er jaarlijks 320 verkrachtingen per jaar zijn. Zij heeft de regering gevraagd hoe dit probleem zal worden aangepakt. Hoe zal het KPS worden versterkt? "Gangvorming is een hot issue nu. Niets hierover staat er in het Ontwikkelingsplan en de begroting. Inbraken hebben helemaal geen aandacht in de begroting, stelde het VHP-fractielid.Mathoera werd via interrupties bekritiseerd over de gegevens rond de inbraken. André Misiekaba, fractieleider van de NDP, wilde weten hoe zij aan de cijfers komt. Het Assembleelid deelde mee dat zei op basis van gegevens van tien gevallen gesprekken heeft gevoerd met politieafdelingen. Zij heeft de schade opgeteld en gedeeld om aan het gemiddelde bedrag te komen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat het om een inschatting van Mathoera gaat.