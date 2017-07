Defensieminister Ronni Benschop, de gedecoreerde Argentijnse en Franse militaire toppers en genodigden poseren voor een foto. (Archieffoto ambassade van Argentinië)





Het projectvoorstel vloeit voort uit de gesprekken met de Surinaamse defensie en leger personen. In het rapport staan onder andere ook de bevindingen en conclusies over de defensiesamenwerking. De sterkte, kracht van het Nationaal Leger is nagegaan om te weten op welk gebied de beide organisaties kunnen samenwerken. Er zijn operationele verschillen en obstakels als afstand, taalbarrière, geen directe communicatie- en transportlijn geconstateerd.Enkele van de projectvoorstellen gaan over de ondersteuning aan de marine en de luchtmacht. Zo wil Argentinië helpen met het opzetten van eenvoor Suriname. “Ingeval van een ramp op zee, wordt dit systeem geactiveerd zodat de schepen, helikopters en vliegtuigen een gecoördineerdeoperatie kunnen doen.”Een ander proces waar Suriname op steun mag rekenen is bij het opzetten van eenvoor rampenbeheersing. Dit project is voor de landmacht en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing. Centraal staat het beheer van de middelen die het leger geeft ter ondersteuning van noodhulp of bij rampen. Suriname heeft plannen om een marine korps op te zetten. Deze manschappen gaan als eerst van boord tijdens operaties. “De Brazilianen helpen al hierbij en wij zullen aanvullend steun bieden met specialisatietrainingen.”In afwachting van de goedkeuring, bekijkt de Argentijnse defensie mogelijkheden om de eerste Surinaamse vrouwelijke marine officier (die binnenkort wordt afgeleverd) een beurs aan te bieden. Zij krijgt een taalcursus Spaans en de gelegenheid om de wereld rond te gaan op het Argentijnse fregatschip ‘Libertad’.Voor Argentinië zelf, is het belangrijkste project om Suriname te betrekken in het gezamenlijk leger dat actief is in de VN-vredehandhavingsoperaties. Op dit moment zijn ze op missie in Cyprus. Naast Argentijnse militairen, zitten ook kameraden uit Brazilië, Chili en Paraguay hierin. “Het idee is om ten minste een officier en onderofficier uit het Surinaams leger hierin op te nemen.”Acosta denkt dat deelname in het VN-vredesleger een ‘hit’ kan betekenen voor Suriname. Suriname is deel van Zuid-Amerika en om het integratieproces te bevorderen, moet het land zich meer profileren in de regio. “Aanwezig zijn en deelnemen in regionale activiteiten”, klinkt zijn bescheiden advies.In Argentinië heeft elke militaire eenheid een school onder haar hoede, legt Acosta uit. “We hebben misschien niet altijd de financiën, maar wel de manpower om te helpen met reparaties, schilderwerk, sport- en sociale activiteiten.” Het school-adoptieprogramma is deel van de militaire en civiele relatie. De Argentijnen zetten deze traditie voort in landen waar zij een diplomatieke missie hebben, ook in Suriname. De ambassade en de defensie attache hebben een vriendschapsband met O.S. Maretraite aan de Wilhelminastraat.Argentinië heeft vanaf 2015 een defensie attaché aangesteld op hun ambassade in Paramaribo. Acosta is vorige week vertrokken. Hij is samen met de scheidende Franse defensie attaché Luitenant-Kolonel Laurent Ducrot en de Commandant van Franse Eenheden in Frans Guyana, Majoor-Generaal Pierre-Jean Dupont gedecoreerd door de defensieminister Ronni Benschop. De minister wees de militaire toppers erop dat de samenwerking met de broederlijke naties Argentinië en Frankrijk, en het Franse departement gebaseerd is op vriendschap, militair professioneel-zijn en wederzijds respect.