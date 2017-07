Een vrouw loopt langs de banners van de Venezolaanse Bolivar-coupures bij de Centrale Bank van het land in Caracas. (Foto: Reuters)





Maar gezien de val van de munt is het nieuwe maandelijkse minimumloon van 97.532 Bolivars daadwerkelijk met 17% van de dollarwaarde gedaald sinds de laatste stijging in mei. De munt is sinds het aantreden van Maduro in april 2013 gedevalueerd met 99,7%. De keldering van de munt heeft een zware economische crisis veroorzaakt, waarbij miljoenen burgers moeite hebben om voedsel te vinden of te kopen.Duizend dollars die in lokale valuta was gekocht toen Maduro werd verkozen tot president, is vandaag de dag nog maar US$ 3 waard. De linkse regering van Maduro beschuldigt speculanten en de oppositie voor de problemen."Na de immorele campagne die de prijzen vaststelt door een valse dollar in het buitenland... we gaan ze de handboeien omdoen ... de hele campagne van speculatie," zei Maduro op de staatstelevisie. Hij heeft eraan toegevoegd dat de stijging vanaf 1 juli effectief is.Het maandelijkse salaris wordt gekoppeld aan een voedselbon, waarvan de waarde is gestegen tot 153.000 Bolivars per maand. Het salaris en de voedselbon zijn tegen de zwarte marktkoers in totaal iets meer dan US$ 30 per maand waard.Maduro beschrijft de salarisverhogingen vaak als een 'wereldrecord', terwijl critici het zien als een sterke indicator van economisch wanbeheer. Landelijke straatprotesten hebben in de afgelopen drie maanden meer 80 levens geëist.