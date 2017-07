Ambassadeur Antoine Joly is samen met Surinaamse rechters en leden van het openbaar ministerie op werkbezoek bij Generaal Patrick Valentini, hoofd Gendarmie in Frans-Guyana. (Foto: collectie ambassade van Frankrijk)





De justitiële samenwerking wordt hiermee verbeterd, versterkt en veiliggesteld, zegt Joly aan Starnieuws. “Het wordt gezien als de eerste stap voor de justitiële samenwerking in een win-win relatie.” Tijdens het werkbezoek in Cayenne zijn onder andere de voorbereidende gesprekken gevoerd over de toepassing van deze overeenkomst. Zodat wanneer die in werking treedt, partijen genoeg kennis erover dragen en weten hoe die in praktijk toe te passen, legt Joly uit.Het bezoek was tegelijk een kennismaking met de Franse collega’s. “We staan voor dezelfde uitdagingen en moeten met elkaar samenwerken. Het is daarom van belang dat partijen elkaar persoonlijk kennen en weten hoe elkaars justitieel systeem werkt.” De Surinaamse delegatie werd geleid door Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie. Behalve rechters waren er ook leden van het Openbaar Ministerie met als hoofd procureu-generaal Roy Baidjnath Panday in de groep.De Franse gesprekspartners waren onder andere Henri de Larosière de Champfeu, eerste president van het Hof van Beroep, Jean-Philippe Rivaud, permanente liaison rechter (voor Suriname, Brazilië en Guyana), Eric Vaillant, Procureur Generaal, Generaal Patrick Valentini, hoofd Gendarmie. Aangevuld door Jean-Damien Moustier, hoofd van het Franse Centrale Bureau voor de Bestrijding van Illegale Drugshandel (OCRTIS) die vanuit Martinique overkwam. Partijen presenteerden hun justitiële systemen en werkwijze.Frankrijk is voornemens om Surinaamse rechters een training aan te bieden op de Franse nationale school voor magistraten in Bordeaux, Frankrijk. “Zij kunnen hun onderwerp kiezen. Bijvoorbeeld familiezaken, strijd tegen mensenhandel of drugssmokkel.” In de strijd tegen drugs wil Frankrijk de informatie-uitwisseling met Suriname verbeteren. Dit kan vanuit het OCRTIS-kantoor op Martinique, zegt Joly. Hij benadrukt dat de politiesamenwerking goed is, maar die kan beter wanneer die gestructureerd en geformaliseerd is.De Franse diplomaat is optimistisch gestemd over de nieuwe justitiële overeenkomst. Hij hoopt dat met de ondertekening ervan, Suriname de eerder getekende overeenkomsten ook zal ratificeren. Het gaat om de terugname van illegaal verblijvende personen (2004) en de politiesamenwerking aan de grens (2006). “In de samenwerking zijn beide partijen winnaars. Het is belangrijk om dan te handelen volgens een overeenkomst.”Joly sluit niet uit dat een Franse minister (justitie, binnenlandse zaken of overzeese zaken) naar Paramaribo zal afreizen om de overeenkomst te tekenen. In de delegatie zullen ook Franse autoriteiten van de rechtelijke macht meereizen.Tijdens het verblijf in Frans-Guyana zijn verschillende instanties en gevangenissen bezocht. In de penitentiaire inrichting was de focus op de landbouwtraining voor gedetineerden, als onderdeel van het resocialisatieproces. De delegatie bezocht ook de vrouwen afdeling en wisselde van gedachte met de directeur. Er werd ook een stop gemaakt bij de jeugdinrichting, waar gespecialiseerde jeugdrechters betrokken zijn. In het Franse rechtssysteem zijn er verschillende opties voor jeugdige delinquenten. Er is een speciale instantie belast met hun onderwijs.Op de agenda stond ook het bijwonen van een rechtszaak. Toeval wilde dat juist de zaak van een Surinaamse vrouw voorging. Zij probeerde met valse Franse documenten naar Parijs te vliegen. Achteraf bleek dat ze ook bolletjes had geslikt. “De Surinaamse delegatie zag hoe wij omgingen met de rechten van een buitenlandse verdachte en wat de procedure is.” Ook te Saint-Laurent du Maroni volgde een gespreksronde met Franse rechters, veiligheidsinstanties en bestuurders. Rasoelbaks heeft zijn collega’s uitgenodigd voor een tegenbezoek.